Кулеба: В Грузії розгортається український сценарій, але інший

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Грузія в листопаді 2024 року є дзеркальним відображенням України в листопаді 2013 року.

Про це Кулеба написав у соцмережі Х (Twitter) у п’ятницю вранці, пише "Європейська правда".

За його словами, грузинський уряд прикриває свої повзучі поступки Росії обіцянками уникнути так званого "українського сценарію", маючи на увазі вторгнення Росії в Україну.

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"На жаль, те, що ми спостерігаємо сьогодні в Грузії, є саме українським сценарієм – але іншого роду", – відзначив Кулеба.

Ексміністр наголосив, що Грузія в листопаді 2024 року є дзеркальним відображенням України в листопаді 2013 року.

"Іванішвілі, як і Янукович тоді, грає за тією ж самою схемою. Рівно 11 років тому в листопаді 2013 року в Україні розпочалася Революція гідності, коли Янукович оголосив, що не підпише Угоду про асоціацію з ЄС, що викликало загальнонаціональні протести. Тоді українці повстали, не дозволивши забрати свою свободу, і їхня боротьба змінила хід історії.

Сьогоднішня картина для Грузії зрозуміла: спочатку відбирають свободу, потім починають бити, потім зникає процвітання, а потім вас поглинає Росія", – написав Кулеба.

Він зазначив, що боротьба грузин сьогодні на вулицях Тбілісі – це більше, ніж проєвропейська чи проросійська позиція.

"Це боротьба за фундаментальне право жити вільно. Ви – горда нація. Боріться і перемагайте – не дайте їм вкрасти ваше майбутнє", – написав Кулеба.

28 листопада прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив про паузу в питанні переговорів щодо вступу до ЄС. За його словами, Тбілісі до кінця 2028 року відкладе питання про початок переговорів з Євросоюзом, а до 2030 року вже вступить до ЄС.

Це рішення Кобахідзе пояснив образливим для Грузії "шантажем" з боку частини європейських політиків і бюрократів.

Заяві прем'єр-міністра передувало ухвалення жорсткої резолюції Європарламенту, в якій ідеться про невизнання результатів парламентських виборів у Грузії, що відбулися 26 жовтня.

У ніч на 29 листопада спецпризначенці МВС Грузії жорстко розігнали акцію протесту в центрі Тбілісі, що почалася через рішення влади призупинити євроінтеграцію.