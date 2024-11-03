У Білорусі помер 22-річний політв'язень

У Білорусі за гратами помер 22-річний політв'язень, уродженець Росії Дмитрій Шлетгауер, який відбував 12-річний термін ув’язнення за шпигунство та "сприяння екстремістській діяльності".

Про це повідомив білоруський правозахисний центр "Вясна", пише "Європейська правда".

За попередньою інформацією, Шлетгауер помер 11 жовтня 2024 року, пробувши у колонії менше місяця. Точна причина його смерті невідома.

Влітку його засудили до 12 років колонії в умовах посиленого режиму за "шпигунство" і "сприяння екстремістській діяльності".

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Громадянин Росії, який отримав посвідку на проживання в Білорусі в 2018 році, до арешту працював на полімерному заводі.

Шлетгауер став сьомим дисидентом, який помер у в’язниці після того, як у 2020 році Мінськ розпочав жорсткі та масштабні репресії проти опозиції.

Правозахисні групи кажуть, що зараз в Білорусі є близько 1300 політичних в'язнів, і багатьом із них відмовляють у належній медичній допомозі та контактах зі своїми родинами.

Лідерка опозиції у вигнанні Світлана Тихановська закликала до незалежного розслідування смерті Шлетгауера.

Нагадаємо, після історичного обміну ув’язненими між Заходом і Росією Тихановська закликала знайти способи звільнити політв’язнів Лукашенка.

Лукашенко нещодавно у кілька хвиль помилував частину політв’язнів. Європейський Союз на цьому тлі заявив, що ще сотні людей перебувають у білоруських тюрмах із політичних мотивів.