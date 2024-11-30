Еще один посол Грузии подал в отставку в знак протеста

Посол Грузии в Нидерландах Давид Соломония подал в отставку в знак протеста против решения "Грузинской мечты" отказаться от переговоров о вступлении в Евросоюз.

Заявление посла приводит портал Sova, сообщает "Европейская правда".

Посол отметил, что большая часть его пребывания на дипломатической службе Грузии была посвящена работе над вопросами европейской интеграции.

"Я четко выполнял свои служебные обязанности, пока верил, что могу иметь хоть малейшее влияние на ход дела. Сегодня эта надежда завершилась", – отметил Соломония.

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Он также осудил насилие против участников мирных акций протеста.

"Я покидаю пост чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Королевстве Нидерландов", – резюмировал дипломат.

Ранее стало известно, что посол Грузии в Болгарии Отар Бердзенишвили покидает свой пост в знак протеста из-за срыва грузинскими властями евроинтеграции страны.

Напомним, в четверг 28 ноября премьер-министр Грузии от партии власти "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил об отказе Тбилиси от переговоров о вступлении в ЕС "до конца 2028 года".

Против этого решения уже выступили несколько грузинских ведомств. А президент Саломе Зурабишвили заявила, что партия власти объявила войну собственному народу.

Вечером в четверг под стенами парламента в Тбилиси собрался большой протест, начались столкновения с полицией. В итоге протестующих жестко разогнали с применением водометов и слезоточивого газа.

Акции продолжилась вечером в пятницу, полиция также применила насилие против митингующих.

Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге о причинах и последствиях протестов и читайте в статье "Власть Грузии меняет внешний курс и дает старт революции".