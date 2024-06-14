11 депутатов Италии отстранили от работы за драку в парламенте

В Палате депутатов Италии – нижней палате парламента – накануне, 13 июня, произошла драка при обсуждении спорного законопроекта об автономии регионов, в результате чего 11 депутатов временно отстранили от работы.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Il Giornale.

Спор, который вспыхнул между правыми партиями правительственной коалиции "Братья Италии" и "Лига" и левым оппозиционным "Движением 5 звезд", касался законопроекта, который введет дифференциацию автономии регионов.

Инициатива должна предоставить регионам больше власти над тем, как они тратят налоговые поступления, собранные на их территории, что, по мнению критиков, углубит раскол между промышленным севером и аграрным югом Италии.

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Во время обсуждения оппозиция пела песню итальянского Движения сопротивления "Bella ciao" и скандировала лозунги вроде "Долой фашистов из парламента". Позже депутат "Движения 5 звезд" Леонардо Донно заявил, что его ударил коллега из "Лиги" Игорь Иецци.

ФОТО: ANSA

Руководство итальянской Палаты депутатов в конце концов закрыло заседание, а позже определило 11 причастных к драке и назначило им наказание в виде временного отстранения от работы.

"Конфронтация никогда не должна перерастать в физическое противостояние, оскорбления и насилие и, таким образом, в ущерб этикету института", – заявил спикер палаты Лоренцо Фонтана.

Больше всего – на 15 дней – отстранили Иецци; на семь дней отстранили трех депутатов от "Братьев Италии" и двух от "Лиги" и оппозиционной Демократической партии; еще двух депутатов "Лиги" отстранили от работы на три дня, двое членов Демократической партии были наказаны двумя днями.

Итальянская оппозиция уже раскритиковала решение, заявив, что оно "ставит нападающих и жертв на один уровень".

Как сообщалось, в апреле спикер парламента Греции Константин Тассулас потребовал выдвижения уголовных обвинений против законодателя, который якобы ударил коллегу во время дебатов.