Зеленский: Не слышал, чтобы Трамп говорил о сокращении поддержки Украины

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах в США продолжит поддержку Украины, поскольку не захочет проиграть Владимиру Путину.

Об этом Зеленский сказал на пресс-конференции саммита Украина – Северная Европа в Рейкьявике, сообщает "Европейская правда".

На вопрос о возможном риске потери поддержки США в случае победы Трампа на выборах Зеленский ответил: "Трамп много говорит, но я не слышал, что он говорил, что сократит поддержку Украине".

Он заверил, что Украина "понимает все риски", самым большим из которых будет изменение политики США, но несмотря на личность будущего президента рассчитывает сохранить двухпартийную поддержку Конгресса.

Реклама:

"Неподдержка Украины, я считаю, будет большой победой Путина и проигрыш Запада, демократии и свободы", – добавил глава государства, высказав предположение, что Трамп не захочет проиграть Путину.

Республиканский кандидат в президенты США за последние недели отметился рядом противоречивых заявлений об Украине и ее поддержке для противостояния российской агрессии.

В прошлом месяце Трамп после встречи с президентом Владимиром Зеленским заявил, что выступает за "справедливый" мир для Украины, но воздержался от конкретики относительно того, какое соглашение о завершении войны между Россией и Украиной считал бы справедливым.

В то же время республиканец распространял и откровенную дезинформацию о "почти всех уничтоженных до основания" украинских городах и косвенно обвинял Зеленского в том, что Россия осуществила полномасштабное вторжение.

Читайте также: История нелюбви: как сформировалось и как менялось отношение Дональда Трампа к Украине.