Компании, проводившие экзитполы для грузинской оппозиции, не верят в официальные итоги выборов

Две американские социологические компании, которые проводили экзитполы на парламентских выборах в Грузии 26 октября, поставили под сомнение официальные результаты с победой партии власти.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Edison Research, которая проводила экзитпол по заказу оппозиционного телеканала Formula, заявила, что расхождения между его результатами и результатом, который затем сообщила ЦИК, могут свидетельствовать о манипуляции. Их экзитпол прогнозировал "Грузинской мечте" 41% поддержки, а объединенной оппозиции – более 50%.

"Разницу в 13 процентных пунктов между прогнозом Edison и официальным результатом "Грузинской мечты" – 54% – нельзя объяснить нормальной вариативностью, это указывает на вероятность манипуляции результатами на местном уровне", – заявили в компании.

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В Edison отметили, что расхождение между прогнозами и официальным результатом особенно заметно на конкретных участках в селах.

Компания HarrisX, проводившая экзитпол для оппозиционного Mtavari Arkhi, тоже поставила под сомнение официальные результаты.

"Мы наблюдаем статистически необъяснимые расхождения, составляющие более 8 процентных пунктов от общего количества голосов, или 172523 необработанных голоса, по меньшей мере в 27 округах", – говорится в заявлении.

Международные наблюдатели в промежуточном докладе по выборам в Грузии обратили внимание на давление и запугивание избирателей.

Между тем правящая партия Грузии "Грузинская мечта", несмотря на свою победу, обвинила оппозицию в якобы "краже голосов" и подает жалобу в прокуратуру.