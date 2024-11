Грузинская оппозиция начала митинг под парламентом, рядом дежурит полиция

В Тбилиси перед зданием парламента началась акция протеста, организованная оппозиционными партиями.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Новости-Грузия".

Перед зданием парламента Грузии начался митинг оппозиционных политсил, которые должны объявить свой план действий после того, как заявили о масштабных фальсификациях на парламентских выборах. Протестующие пришли туда шествием от Вокзальной площади.

Pro-European rally just began in Tbilisi. People are gathering in front of the parliament to protest the hijacked elections. 🫡🇬🇪🇪🇺 pic.twitter.com/ZXxYp20mKg

Реклама:

– Guram Chukhrukidze 🇬🇪 🇺🇦 (@guramios) November 4, 2024

Проспект Руставели перекрыт, в правительственном квартале сосредоточены значительные силы полиции, во дворе парламента дежурит спецназ.

Это вторая акция протеста оппозиции после парламентских выборов 26 октября, по итогам которых правящая партия "Грузинская мечта" заявила о своей победе. Первый митинг состоялся 28 октября, после того, как Центризбирком объявил предварительные результаты.

Georgian opposition rally kicking off in Tbilisi now. Only the second since last weekend's election. Expected that they will announce concrete actions for their plan to get new elections here. pic.twitter.com/ERBvGma9GC

– Neil Hauer (@NeilPHauer) November 4, 2024

Ранее в оппозиции призвали также готовить палатки для дальнейших протестов.

Напомним, два экзитпола по заказу оппозиционных телеканалов в день выборов прогнозировали победу объединенной оппозиции, тогда как экзитпол организации, приближенной к власти, давал противоположный прогноз с победой "Грузинской мечты". По объявленному ЦИК результатом партия власти победила с 54% голосов.

Международные наблюдатели в предварительном докладе заявили о проблемах на выборах. Компании, проводившие оппозиционные экзитполы, выразили сомнение в правдивости официальных результатов голосования.

"Грузинская мечта", несмотря на официальную победу, обвинила оппозицию в "краже голосов".

О том, это уже окончательная победа партии власти "Грузинская мечта", читайте в статье Революция "на паузе": что происходит в Грузии и имеют ли протесты шансы на успех.