Вице-канцлер Германии пошел на уступки ради спасения коалиции

Министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек в понедельник пошел на ключевую уступку на переговорах о дефиците бюджета, пытаясь спасти правящую коалицию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Социал-демократы (СДПГ) канцлера Олафа Шольца, "зеленые" министра экономики Роберта Хабека и свободные демократы (СвДП) министра финансов Кристиана Линднера уже несколько месяцев не могут найти общего языка относительно того, как лучше всего закрыть многомиллиардный дефицит бюджета на 2025 год.

Спор связан с различными стратегиями восстановления экономики, которая все еще борется с повышением цен на энергоносители и жесткой конкуренцией со стороны Китая.

Реклама:

В течение последних недель Хабек и Линднер представили планы, которые полностью противоречили друг другу, в то время как Линднер и Шольц провели конкурирующие бизнес-саммиты, что подчеркнуло разногласия в коалиции.

Эта неделя считается критической для коалиции, поскольку в среду правительство должно обсудить ряд экономических мер.

Шольц в понедельник принял Хабека и Линднера в своем офисе для первой из ряда дискуссий перед встречей в среду.

"Последние несколько дней создали какофонию, а не единую линию правительства", – признал Хабек на пресс-конференции в понедельник поздно вечером. По его словам, принятие правильного бюджета потребует уступок.

Затем он объявил, что поддержит направление 10 млрд евро из фонда трансформации и климата, которые стали ненужными для субсидирования новых. К этому времени он всегда подчеркивал, что средства должны оставаться в фонде и использоваться для других проектов.

Ранее в тот же день генеральный секретарь СвДП Бижан Джир-Зарай отказался исключить распад коалиции, если требования СвДП по сокращению расходов и смягчению климатических норм не будут выполнены.

Распад коалиции может оставить Шольца во главе правительства меньшинства и полагаться в управлении на временное парламентское большинство или спровоцировать досрочные выборы.

Напомним, в начале октября Кристиан Линднер выражал сомнения относительно жизнеспособности правительственной коалиции. Впрочем, рейтинг его партии настолько упал, что она рискует не пройти в Бундестаг в случае досрочных выборов.

Перед тем вице-президент Бундестага Вольфганг Кубицкий прогнозировал, что правительственная коалиция Германии распадется еще до конца этого года.