Что заставило однопартийцев Шольца согласиться на антиукраинский ультиматум

Спустя почти два месяца после местных выборов в трех восточных землях Германии у "подруги Путина" Сары Вагенкнехт, лидера пророссийского леворадикального альянса ее имени (АСВ), появился повод праздновать.

Ей удалось не только продавить свой антиукраинский ультиматум при формировании коалиции в Бранденбурге, но и вызвать раздор в рядах социал-демократов Олафа Шольца.

А вместе с тем – посеять сомнение, насколько крепка и едина позиция правящей партии по поддержке Украины.

На этом фоне она нарастила свое влияние. И это – плохая новость для Украины, идет речь в статье журналистки "Европейской правды" Кристины Бондаревой "Подруга Путина" расшатывает Германию: как антиукраинский ультиматум расколол партию Шольца. Далее – ее краткое изложение.

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После выборов в местные парламенты в Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге, которые прошли в сентябре, формирование коалиций там стало фактически невозможным без партии Вагенкнехт.

В Тюрингии и Саксонии Альянс Сары Вагенкнехт договаривается о коалиции совместно с консервативным Христианско-демократическим союзом (ХДС) и социал-демократами канцлера Шольца (СДПГ), а в Бранденбурге – только с СДПГ.

Ни в одной из этих трех восточных земель АСВ не является главной партией. Однако уже на этапе так называемых разведывательных переговоров партия показала зубы, поскольку знает, что без нее игры не будет.

Еще до выборов в сентябре Вагенкнехт выдвинула ультиматум будущим партнерам: в коалиционных соглашениях должны быть пункты о сомнительном пути к миру в Украине и оппозиции к размещению нового американского оружия в Германии.

Эти позиции на этапе избирательной кампании помогли Вагенкнехт мобилизовать восточногерманских избирателей, которые часто лелеют пророссийские сантименты и в целом не были бы против примирения с РФ.

Теперь Вагенкнехт шантажирует партнеров своими "мирными пунктами", заявляя, что не может предать обещания избирателям.

Первый тревожный сигнал с ответом пришел из Бранденбурга.

"Мы серьезно относимся к беспокойству наших граждан тем, что война распространяется и что существует риск того, что Германия также будет втянута в войну, которая все быстрее разворачивается по спирали. Невозможно закончить войну, поставляя больше оружия".

Это – выдержка из согласованного социал-демократами и партийцами Вагенкнехт документа, который должен стать преамбулой соглашения после завершения коалиционных переговоров, официально начавшихся в понедельник.

После представления этого документа бранденбургская ветвь СДПГ столкнулась с широкой критикой, в том числе и от своих коллег на федеральном уровне.

Кроме того, после обнародования бранденбургской "формулы мира", а также после заявлений генсека СДПГ о примирении с еще одним "другом Путина", бывшим канцлером Герхардом Шредером – из партии в знак протеста начали выходить ее многолетние члены.

Второй сигнал поступил из Тюрингии. Партийцам Вагенкнехт здесь не удалось протолкнуть в переговорный документ столь пророссийские позиции, как в Бранденбурге из-за участия в переговорах третьего партнера – христианских демократов. Представители оппозиционного ХДС оказались более стойкими, чем социал-демократы, в отстаивании собственных позиций.

Поэтому в Вагенкнехт прибегли к шантажу: если в дальнейших переговорах "мирная часть" не будет изменена, АСВ уйдет в оппозицию.

Не более легкие переговоры ждут и Саксонию.

Не исключено, что АСВ даже откажется от вхождения в региональные правительства, чтобы не идти на смягчение своей "мирной" политики, которую партия считает одним из козырей в борьбе за места в Бундестаге.

Выборы в него запланированы на сентябрь 2025 года, однако могут состояться и раньше, если нынешняя коалиция не переживет внутренних междоусобиц.

Подробнее – в материале Кристины Бондаревой "Подруга Путина" расшатывает Германию: как антиукраинский ультиматум расколол партию Шольца.