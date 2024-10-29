У партії Шольца готові налагодити відносини з "другом Путіна" Шредером

Новий генеральний секретар Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Маттіас Мірш висловив готовність до примирення з ексканцлером Герхардом Шредером, який потрапив в опалу через зв’язки з Владіміром Путіним після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Мірш сказав в інтерв’ю журналу Stern.

На питання про те, чи повинен Шредер залишатись у лавах соціал-демократів, генсек партії відповів ствердно.

"Ми не повинні мислити чорно-білими категоріями. Я можу віддати належне справі всього його життя… навіть якщо я маю принципово інший погляд на Путіна і напад на Україну", – додав він.

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Мірш також заявив, що Шредер на посаді канцлера Німеччини у 1998-2005 роках "багато чого досягнув", згадавши відмову від участі у війні в Іраку, реформу шкільної освіти та легалізацію цивільних партнерств для одностатевих пар.

На зауваження про зв’язки Шредера з Росією генсек СДПН відповів, що нинішній канцлер Німеччини Олаф Шольц готовий говорити з Путіним, а "переговори і стримування – це дві сторони однієї медалі".

Герхард Шредер був канцлером з 1998 по 2005 рік і лідером партії СДПН з 1999 по 2004 рік. Після того, як його усунули з посади глави уряду, він багато років працював у російських енергетичних компаніях і досі вважається другом Путіна.

Серед іншого, Шредер зустрічався з Путіним у Москві через кілька тижнів після початку повномасштабної війни, а потім ще раз у липні 2022 року. Росія була зацікавлена у припиненні війни, запевняв він після кожної цієї зустрічі.

На цьому тлі в СДПН кілька разів порушували питання про виключення Шредера, але невдало.

Торік Шредера не запросили на святкування 160-річчя СДПН, зокрема, через його візит до російського посольства на святкування 9 травня.