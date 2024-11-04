В США говорят, что дезинформация не повлияла на выборы президента

Агентство кибербезопасности США не выявило доказательств какой-либо деятельности, которая могла бы непосредственно повлиять на результат президентских выборов в стране, несмотря на всплеск дезинформации.

Об этом сообщила журналистам директор ведомства Джен Истерли, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

По словам Истерли, президентские выборы в США 2024 года предстали перед "беспрецедентным количеством дезинформации" со стороны иностранных противников.

Она добавила, что существует высокая вероятность продолжения иностранных усилий по дезинформации в течение недель и месяцев после выборов – вплоть до января 2025-го.

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В то же время, утверждает директор Агентства кибербезопасности США, влияние этой дезинформации на избирательный процесс было минимальным.

"Избирательная инфраструктура никогда не была более защищенной, а избирательное сообщество никогда не было лучше подготовлено к проведению безопасных, свободных и честных выборов", – заверила Истерли.

Американская разведка ранее сообщала, что иностранные враги США будут пытаться влиять на президентские выборы в ноябре 2024 года, приспосабливая свои операции к внутриполитическим событиям в стране.

На прошлой неделе чиновники штут Джорджия назвали "целенаправленной дезинформацией" фальшивое видео в X (Twitter), где иммигрант из Гаити утверждал, что несколько раз проголосовал на выборах президента.

Представители американской разведки связали это видео с Россией.