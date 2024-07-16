Соратник Трампа, которому прогнозируют топ-должность, не против мира с "автономиями" в Украине

Ричард Гренелл, которому прогнозируют топ-должность в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, считает приемлемым мирный план для завершения российско-украинской войны, при котором Украина формально сохранит территориальную целостность, но с "автономиями".

Как сообщает Bloomberg, пишет "Европейская правда", об этом он сказал во время организованного агентством обсуждения на полях съезда республиканцев в Милуоки.

Гренелл, который был послом США в Германии при администрации Трампа, сказал, что считает вероятным договоренность, при которой Украина формально останется в своих границах, но с "автономными регионами".

"Автономные регионы могут многое означать для многих людей, но эти детали надо прорабатывать", – сказал Гренелл, не уточняя дополнительно, какие именно оккупированные Россией территории Украины, по его мнению, могли бы стать такими "автономиями".

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Он также высказал мнение, что Украину в ближайшее время нельзя приглашать в НАТО и что "не стоит брать в клуб новых людей, пока нынешние члены не платят честный взнос", намекая на недостаточные расходы европейских членов НАТО на оборону.

В этом контексте он покритиковал избрание экс-премьера Нидерландов Марка Рютте новым генсеком НАТО как многолетнего лидера страны, которая тратила на оборону менее 2% ВВП.

Гренелл отмечает, что не говорит от имени Дональда Трампа, и отметил, что не общался с ним по данному вопросу. Однако, пишет Bloomberg, его считают очень вероятным кандидатом на одну из топ-должностей, например государственного секретаря, если Трамп победит на выборах 2024 года, поэтому его рассуждения могут намекать, какие решения по определенным вопросам он может предлагать.

Как известно, Трамп часто хвастался тем, что мог бы договориться о мирном соглашении между Россией и Украиной в течение 24 часов, если станет президентом. Но он неоднократно отказывался публично уточнить, как он смог бы это сделать.

В СМИ появлялись сообщения, что Трамп якобы хочет подталкивать Украину к территориальным уступкам РФ для прекращения войны.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал потенциальный "мирный план" Трампа с принуждением Украины к уступкам агрессору, и предложил представить репутационные последствия для США, если бы после такого перемирия Россия снова развязала войну.

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