США поддержат переговоры Украины с Россией, если Зеленский будет готов к этому

США готовы поддержать переговоры между Украиной и Россией, если президент Владимир Зеленский выразит готовность к этому.

Об этом на брифинге заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, передает "Европейская правда".

На фоне заявлений новоизбранного президента США Дональда Трампа о возможности закончить российско-украинскую войну в "первые 24 часа" пребывания в должности, журналисты спросили представителя, будут ли США способствовать переговорам между Украиной и Россией, если "обе стороны выразят готовность начать их".

На это Миллер акцентировал, что если украинский президент решит, что хочет начать переговоры с Россией – США поддержат это.

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"Такой была наша политика – наша давняя политика, что именно президент Зеленский должен решать, когда наступает время для переговоров. Это не то, к чему мы или любая другая страна должны его подталкивать", – подчеркнул он.

Представитель акцентировал, что США поддержат Зеленского в любом процессе, "направленном на обеспечение справедливого и прочного мира, но это, в конце концов, его решение".

"Но как всегда – и вы можете просто посмотреть на заявления, которые он (глава Кремля Владимир Путин, – ред.) продолжает делать – мы не увидели никаких признаков того, что Путин готов отказаться от своей цели продолжать поглощать украинскую территорию", – отметил он.

Также Миллер выразил уверенность в том, что Путин согласился на переговоры, при которых бы он "получил все, что хочет, а Украина не получит ничего из того, на что имеет право по закону".

"Но это не те переговоры, в которых заинтересован президент Зеленский, да и не должен быть заинтересован", – подытожил он.

По информации The Wall Street Journal, в окружении Трампа по выполнению его обещания "быстро прекратить войну" в Украине якобы фигурирует идея о заморозке фронта по актуальной линии с демилитаризованной зоной и 20-летний мораторий на принятие Украины в НАТО.

Сам Зеленский, поздравляя Трампа с победой, сказал, что ценит его приверженность подходу "мир через силу", и выразил убеждение, что это может помочь приблизить справедливый мир в Украине.

После саммита Европейского политического сообщества Зеленский заявил, что верит, что Трамп хочет быстрого окончания войны, но оно может означать потери для Украины.