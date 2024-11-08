США підтримають переговори України з Росією, якщо Зеленський буде готовий до цього

США готові підтримати переговори між Україною та Росією, якщо президент Володимир Зеленський висловить готовність до цього.

Про це на брифінгу заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає "Європейська правда".

На тлі заяв новообраного президента США Дональда Трампа про можливість закінчити російсько-українську війну в "перші 24 години" перебування на посаді, журналісти запитали речника, чи будуть США сприяти переговорам між Україною та Росією, якщо "обидві сторони висловлять готовність розпочати їх".

На це Міллер акцентував, що якщо український президент вирішить, що хоче розпочати переговори із Росією – США підтримають це.

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"Такою була наша політика – наша давня політика, що саме президент Зеленський має вирішувати, коли настає час для переговорів. Це не те, до чого ми або будь-яка інша країна повинні його підштовхувати", – наголосив він.

Речник акцентував, що США підтримають Зеленського в будь-якому процесі, "спрямованому на забезпечення справедливого і тривалого миру, але це, зрештою, його рішення".

"Але як завжди – і ви можете просто подивитися на заяви, які він (очільник Кремля Владімір Путін, – ред.) продовжує робити – ми не побачили жодних ознак того, що Путін готовий відмовитися від своєї мети продовжувати поглинати українську територію", – зауважив він.

Також Міллер висловив впевненість у тому, що Путін погодився на переговори, за якиз би він "отримав все, що хоче, а Україна не отримає нічого з того, на що має право за законом".

"Але це не ті переговори, в яких зацікавлений президент Зеленський, та й не повинен бути зацікавлений", – підсумував він.

За інформацією The Wall Street Journal, в оточенні Трампа щодо виконання його обіцянки "швидко припинити війну" в Україні нібито фігурує ідея про заморозку фронту по актуальній лінії з демілітаризованою зоною та 20-річний мораторій на прийняття України в НАТО.

Сам Зеленський, вітаючи Трампа з перемогою, сказав, що цінує його прихильність до підходу "мир через силу", і висловив переконання, що це може допомогти наблизити справедливий мир в Україні.

Після саміту Європейської політичної спільноти Зеленський заявив, що вірить, що Трамп хоче швидкого закінчення війни, але воно може означати втрати для України.