Министр обороны Польши отреагировал на сообщения о "мирном плане" Трампа

Глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что, насколько ему известно, Дональд Трамп еще не принял никакого решения по Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Американская газета Wall Street Journal написала, что в окружении Трампа по выполнению его обещания "быстро прекратить войну" в Украине якобы фигурирует идея о заморозке фронта по актуальной линии с демилитаризованной зоной и 20-летний мораторий на принятие Украины в НАТО.

"Насколько мне известно, президент Трамп не принял ни одного решения, не сообщил ни одного решения относительно действий, связанных с Украиной. Я очень просил бы вас быть осмотрительными в отношении этой информации, быть осмотрительными в использовании информации о том, что кто-то из советников президента Трампа, кто-то из его окружения без фамилии предложил то или иное решение. По моему мнению, еще продолжается дискуссия", – сказал Косиняк-Камыш на пресс-конференции, отвечая на вопрос о сообщении WSJ.

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Министр подчеркнул, что Трамп не будет приведен к присяге до 20 января 2025 года, и подготовка новой администрации, вероятно, продлится до этого времени. "Мы готовы к сотрудничеству, мы ждем, но сегодня я прошу всех к сдержанности. Давайте обращаться к декларациям, к предложениям, к тому, что есть на столе, а не к спекуляциям. Тем более на такую чувствительную тему, как война в Украине", – сказал он.

Глава Минобороны добавил, что для Польши сейчас важно иметь наилучшую позицию в Североатлантическом альянсе. "И мы реализуем это, тратя 4,7% ВВП на оборону, строя третью по величине армию в НАТО на данный момент, сразу после США и Турции, наращивая свои оперативные силы", – отметил он.

"Это наши задачи сегодня, и если мы их выполним, я думаю, что в наших контактах с администрацией президента Трампа наш голос будет важным, в том числе и в вопросе Украины. И это смысл существования Польши, это наша стратегия", – подчеркнул Косиняк-Камыш.

Сам Зеленский, поздравляя Трампа с победой, сказал, что ценит его приверженность подходу "мир через силу", и выразил убеждение, что это может помочь приблизить справедливый мир в Украине.

После саммита Европейского политического сообщества Зеленский заявил, что верит, что Трамп хочет быстрого окончания войны, но оно может означать потери для Украины.