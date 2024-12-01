Зеленский: Украина может вступить в НАТО без действия статьи 5 на всей территории

Украинская власть соглашается, что в случае вступления Украины в НАТО во время войны статья 5 Североатлантического договора может распространяться не на всю ее территорию.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции в воскресенье, 1 декабря, с председателем Европейского совета Антониу Коштой в Киеве, передает корреспондент "Европейской правды".

Глава государства подчеркнул, что Украина никогда юридически не признает любой оккупации Россией своих земель.

"Не может быть приглашения в НАТО части территории Украины. Это автоматическое признание, что все остальные территории не только в опасности, но и что другие территории – не украинские. Поэтому Украина никогда не пойдет на это. Если это приглашение, то только полностью всех территорий", – подчеркнул он.

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"Но мы понимаем, что 5-я поправка (имеется в виду статья 5 Североатлантического договора. – Ред.), когда ты член НАТО, не может действовать во время войны на всей территории Украины, потому что страны против рисков привлечения их в войну", – добавил Зеленский.

В то же время президент отметил, что официальный Киев не получал от партнеров каких-либо предложений о формате членства в Альянсе.

На этой неделе Зеленский впервые выразил готовность согласиться на заморозку войны с Россией, если НАТО пригласит Украину в Альянс и предоставит гарантии безопасности для подконтрольной Киеву территории.

Украинская власть ранее признавала, что Альянс не направит Киеву приглашение о вступлении до завершения войны, и говорила, что такое вступление состоится именно в пределах международно признанных границ.

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