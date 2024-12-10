В Пентагоне говорят, что военные КНДР до сих пор на Курщине и пока не воевали

В Пентагоне считают, что военные Северной Кореи пока остаются на территории Курской области России и до сих пор не принимали непосредственного участия в боевых действиях против Украины, но в то же время они находятся в готовности вступить в бой в любой момент.

Такую оценку высказала во время брифинга в Пентагоне заместитель спикера Министерства обороны США Сабрина Сингх, передает "Европейская правда".

Ее спросили, имеет ли Пентагон новости о войсках КНДР в России. На это она отметила, что военные Северной Кореи все еще находятся в Курской области.

"Мы не видели, чтобы они участвовали в боевых действиях. Но мы знаем, что они там. Мы знаем, что они развернуты для участия в боевых действиях, и мы продолжаем следить за этим", – добавила Сингх.

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Отметим, недавно президент Владимир Зеленский спрогнозировал, что Россия перебросит на передовую против Украины много северокорейских военных, которые почти наверняка будут использованы как "пушечное мясо".

Как известно, КНДР и Россия активизировали свое сотрудничество после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Страны подписали соглашение, которое обязывает каждую сторону оказать немедленную военную помощь другой в случае вооруженной агрессии против одной из них.

В течение последних месяцев появлялись подтвержденные сообщения о том, что Северная Корея отправила России артиллерийские снаряды и баллистические ракеты, а недавно – и собственные войска для боевых действий против Украины.

Также в конце ноября писали, что США располагают информацией, что Северная Корея готовит дополнительные поставки оружия в Россию, которое будет использовано в войне против Украины, и призвали Китай повлиять на это для предотвращения эскалации.