Норвежская ПВО снова направляется в Польшу после того, как предыдущее судно село на мель

Норвежские средства ПВО, которые вместе с бортом, переправлявшим их в Польшу, сели на мель на прошлой неделе, прибудут в страну на запасном корабле.

Об этом сообщило RMF24 со ссылкой на слова пресс-секретаря Оперативного командования Вооруженных сил Норвегии Ханне Олафсен, передает "Европейская правда".

Олафсен подтвердила журналистам, что норвежское вооружение вместе с ракетами NASAMS направляется в Польшу на борту запасного корабля.

Они прибудут в аэропорт Ясенка в Жешуве на несколько дней позже после того, как грузовое судно, нанятое норвежцами для перевозки военной техники и военных через Балтийское море, село на мель.

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Представительница правоохранительных органов Норвегии отметила в комментарии журналистам, что пока нет никаких признаков того, что на инцидент повлияли посторонние лица.

Отмечается, что инцидент расследовала местная полиция, которая допросила капитана судна Finlandia Seaways.

Как известно, судно Finlandia Seaways с норвежскими средствами ПВО на борту в четверг, 6 декабря, вечером село на мель в проливе Кармсундет возле города Гаугесун в Норвегии.

Правительство Норвегии в понедельник, 2 декабря, пообещало разместить в Польше истребители F-35 и системы ПВО NASAMS для защиты ключевого хаба помощи Украине в Жешуве.

Также в январе состоится развертывание в Польше немецких комплексов Patriot – тоже для усиления защиты Жешува.