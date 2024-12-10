Норвезька ППО знову прямує до Польщі після того, як попереднє судно сіло на мілину

Норвезькі засоби ППО, які разом із бортом, який їх переправляв у Польщу, сіли на мілину минулого тижня, прибудуть в країну на запасному кораблі.

Про це повідомило RMF24 із посиланням на речницю Оперативного командування Збройних сил Норвегії Ханне Олафсен, передає "Європейська правда".

Олафсен підтвердила журналістам, що норвезьке озброєння разом з ракетами NASAMS прямує до Польщі на борту запасного корабля.

Вони прибудуть до аеропорту Ясьонка в Жешуві на кілька днів пізніше після того, як вантажне судно, найняте норвежцями для перевезення військової техніки та військових через Балтійське море, сіло на мілину.

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Представниця правоохоронних органів Норвегії зазначила у коментарі журналістам, що наразі немає жодних ознак того, що на інцидент вплинули сторонні особи.

Зазначається, що інцидент розслідувала місцева поліція, яка допитала капітана судна Finlandia Seaways.

Як відомо, судно Finlandia Seaways з норвезькими засобами ППО на борту у четвер, 6 грудня, увечері сіло на мілину в протоці Кармсундет біля міста Гаугесун у Норвегії.

Уряд Норвегії в понеділок, 2 грудня, пообіцяв розмістити в Польщі винищувачі F-35 та системи ППО NASAMS для захисту ключового хабу допомоги Україні в Жешуві.

Також у січні відбудеться розгортання у Польщі німецьких комплексів Patriot – теж для посилення захисту Жешува.