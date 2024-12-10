Туск раскрыл детали визита Макрона в Польшу

Польский премьер Дональд Туск подтвердил, что президент Франции Эмманюэль Макрон посетит Польшу с визитом в четверг, 12 декабря.

Об этом Туск заявил во время заседания правительства, сообщает "Европейская правда".

По словам главы польского правительства, Макрон проинформирует о деталях своих переговоров с избранным президентом США Дональдом Трампом и украинским президентом Владимиром Зеленским, которые состоялись в Париже в субботу во время открытия собора Парижской Богоматери.

Туск также рассказал, что во вторник он проведет переговоры с лидером немецкой оппозиции Фридрихом Мерцем, который находится с визитом в Варшаве, а накануне посещал Киев.

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"В четверг нас посетит президент Франции Эмманюэль Макрон, который будет рад сообщить о результатах парижских переговоров с новоизбранным президентом США и президентом Украины", – сказал он.

Накануне о визите Макрона в Польшу сообщили польские СМИ.

Как известно, встреча Макрона, Зеленского и Трампа в субботу длилась 35 минут. Зеленский после разговора сказал, что настаивает на "действенных гарантиях" мира.

А избранный президент США заявил, что "формирует концепцию" реализации своего замысла о скором прекращении войны.