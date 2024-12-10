Туск розкрив деталі візиту Макрона до Польщі

Польський прем’єр Дональд Туск підтвердив, що президент Франції Емманюель Макрон відвідає Польщу з візитом у четвер, 12 грудня.

Про це Туск заявив під час засідання уряду, повідомляє "Європейська правда".

За словами очільника польського уряду, Макрон поінформує про деталі своїх переговорів з обраним президентом США Дональдом Трампом і українським президентом Володимиром Зеленським, які відбулися в Парижі в суботу під час відкриття собору Паризької Богоматері.

Туск також розповів, що у вівторок він проведе переговори з лідером німецької опозиції Фрідріхом Мерцом, який перебуває з візитом у Варшаві, а напередодні відвідував Київ.

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"У четвер нас відвідає президент Франції Емманюель Макрон, який буде радий повідомити про результати паризьких переговорів з новообраним президентом США та президентом України", – сказав він.

Напередодні про візит Макрона до Польщі повідомили польські ЗМІ.

Як відомо, зустріч Макрона, Зеленського і Трампа у суботу тривала 35 хвилин. Зеленський після розмови сказав, що наполягає на "дієвих гарантіях" миру.

А обраний президент США заявив, що "формує концепцію" реалізації свого задуму про швидке припинення війни.