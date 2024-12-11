Литва задержала семерых нелегальных мигрантов на границе с Беларусью

Государственная пограничная служба Литвы задержала семерых мигрантов на границе с Беларусью, которые пытались нелегально пересечь границу во вторник, 10 декабря.

Об этом сообщил литовский вещатель LRT, передает "Европейская правда".

Как рассказали правоохранители, накануне, 10 декабря, на границе Литвы с Беларусью были задержаны семь мигрантов, которые пытались нелегально пересечь границу.

Вещатель отметил, что в тот же день на границе с Латвией не было зафиксировано ни одной попытки незаконного пересечения границы, в то время как в понедельник, 9 декабря, польские пограничники отказали во въезде в страну 15 мигрантам.

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В целом в этом году литовские пограничники предотвратили въезд в Литву 965 нелегальных мигрантов из Беларуси через несанкционированные пункты.

Сообщали, что несмотря на то, что отношение к мигрантам в Литве становится все более негативным, украинцы остаются наиболее привлекательной группой.

В конце ноября сообщалось, что нелегальные мигранты нашли новый способ пересечения границы из Беларуси в Польшу. Они начали использовать для пересечения границы из Беларуси пограничные переходы, которые временно закрыты для движения транспорта.

С 10 декабря Польша продлила еще на 90 дней функционирование буферной зоны на границе с Беларусью.