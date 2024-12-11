Литва затримала сімох нелегальних мігрантів на кордоні з Білоруссю

Державна прикордонна служба Литви затримала сімох мігрантів на кордоні з Білоруссю, які намагалися нелегально перетнути кордон у вівторок, 10 грудня.

Про це повідомив литовський мовник LRT, передає "Європейська правда".

Як розповіли правоохоронці, напередодні, 10 грудня, на кордоні Литви з Білоруссю було затримано сімох мігрантів, які намагалися нелегально перетнути кордон.

Мовник зазначив, що того ж дня на кордоні з Латвією не було зафіксовано жодної спроби незаконного перетину кордону, в той час як у понеділок, 9 грудня, польські прикордонники відмовили у в'їзді в країну 15 мігрантам.

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Загалом цьогоріч литовські прикордонники запобігли в'їзду до Литви 965 нелегальних мігрантів з Білорусі через несанкціоновані пункти.

Повідомляли, що попри те, що ставлення до мігрантів у Литві стає все більш негативним, українці залишаються найбільш привабливою групою.

Наприкінці листопада повідомляли, що нелегальні мігранти знайшли новий спосіб перетину кордону з Білорусі до Польщі. Вони почали використовувати для перетину кордону з Білорусі прикордонні переходи, які тимчасово закриті для руху транспорту.

З 10 грудня Польща продовжила ще на 90 днів функціонування буферної зони на кордоні з Білоруссю.