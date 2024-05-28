Зеленский рассказал о договоренностях с Испанией об усилении ПВО

Украина договорилась с Испанией о помощи в усилении противовоздушной обороны, но ее детали не раскрываются до одобрения всех поставок.

Об этом на пресс-конференции в Лиссабоне 28 мая заявил президент Владимир Зеленский, сообщает "Европейская правда".

Глава государства говорил о необходимости принятия двусторонних соглашений по безопасности, которые предусматривают долгосрочные обязательства государств о поставках военной помощи, и подчеркнул, что приоритетом сейчас является противовоздушная оборона.

"Среди этих (безопасности. – Ред.) соглашений есть договоренность со странами, в которых есть системы противовоздушной обороны", – пояснил Зеленский.

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"Что касается например Испании, там я бы обратил на это внимание, у нас действительно были соответствующие договоренности, и будет дополнительное ПВО по конкретным системам и конкретно ракет. Я просто не хочу говорить сейчас о некоторых деталях, пока эти системы не пришли", – добавил он.

Потребность в средствах противовоздушной обороны остро встала перед Украиной на фоне усиления российских воздушных атак по украинской энергетической и гражданской инфраструктуре.

Накануне СМИ сообщили, что Испания отправит Украине ракеты к системам противовоздушной обороны Patriot и танки Leopard 2A4 в рамках объявленного ранее пакета помощи.

В то же время Владимир Зеленский и испанский премьер подписали двустороннее соглашение по безопасности, согласно которому в 2024 году Испания предоставит 1 млрд евро военной помощи Украине.