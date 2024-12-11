Зеленський зустрінеться з премʼєром Іспанії в Брюсселі

Президент Володимир Зеленський у середу, 11 грудня, поговорив телефоном із премʼєр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

Про це глава держави написав у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

У розмові Зеленський висловив співчуття Іспанії у зв’язку з руйнівними повенями, які забрали життя понад 250 людей, та запевнив у готовності України допомагати "в подоланні наслідків таких стихійних лих".

"Висловив вдячність Іспанії за всебічну підтримку України, особливо за внесок у зміцнення нашої протиповітряної оборони системами Hawk. Розраховуємо на подальшу підтримку в цьому напрямі", – додав глава держави.

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Він також анонсував особисту зустріч із Санчесом "наступного тижня в Брюсселі".

Імовірно, вона відбудеться на полях саміту Європейської ради 19 грудня.

Нагадаємо, Іспанія у вересні оголосила про надання Україні повної батареї системи протиповітряної оборони Hawk.

Перед тим Київ і Мадрид підписали безпекову домовленість, де домовились про співпрацю в посиленні ППО.