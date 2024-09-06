Испания передает Украине батарею ПВО HAWK

Испания объявила о предоставлении Украине полной батареи системы противовоздушной обороны HAWK.

Как сообщили в Минобороны Испании, об этом объявила министр обороны Маргарита Роблес на заседании "формата Рамштайн" в присутствии президента Украины.

Роблес анонсировала значительный пакет военной помощи, который Испания отправит в Украину "в ближайшие недели".

"В ответ на просьбу президента Зеленского о системах противовоздушной обороны, министр Роблес анонсировала безотлагательное предоставление полной батареи HAWK, включающей шесть пусковых установок, также предоставленных Испанией и уже расположенных в Польше", – говорится в коммюнике.

Реклама:

Министр также говорила о подготовке следующих партий помощи и проектах, которые начал испанский оборонпром в продолжение соглашения о сотрудничестве по безопасности между Украиной и Испанией, и отметила, что Испания активизирует свое участие в миссии ЕС по подготовке украинских военных.

Между тем Пентагон раскрыл содержание нового пакета военной помощи для Украины, анонсированного во время 24-го "Рамштайна".

Напомним, перед этим 5 сентября президент Румынии одобрил передачу Украине ЗРК Patriot, поставив точку в утверждении решения.