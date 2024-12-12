Министр обороны Германии призывает уделять больше внимания Сирии, где избавились от Асада

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что его страна должна в ближайшее время уделять Сирии гораздо больше внимания, чем это было раньше, для больших шансов на стабильность в регионе.

Как сообщает Tagesspiegel, пишет "Европейская правда", об этом он сказал в общении с немецкими СМИ.

Писториус считает, что Германия после свержения режима Башара аль-Асада должна быть более активно интересоваться процессами в Сирии и не сводить свою роль к внешнему наблюдателю.

По его мнению, Берлин должен послать сигнал всем вовлеченным сторонам, включая Турцию, что Германия заинтересована в стабильности в регионе и готова прилагать усилия для этого.

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"Это было одной из наших ошибок 12-15 лет назад, когда практически никто в Европе не обращал особого внимания на события в Сирии и фактически "оставил поле" Путину", – отметил Писториус.

Он призвал устанавливать контакты с повстанцами группировки "Хаят Тахрир аш-Шам", которые свергли режим, и подчеркнул, что обещания группы должны сопровождаться соответствующими действиями.

"Мы должны дать им шанс сделать то, что сейчас важно делать, и одновременно быть готовыми делать свой вклад вместе с другими европейскими партнерами. Речь о том, чтобы стабилизировать ситуацию в регионе в интересах безопасности, и не допустить нового усиления ИГИЛ", – сказал Борис Писториус.

Также он отметил, что текущие события в Сирии продемонстрировали ненадежность "стратегического партнерства" с Россией для тех, кто рассчитывает на Кремль как своего союзника.

Генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что Россия и Иран были соучастниками преступлений свергнутого сирийского президента Башара Асада, а его падение показало, что они были "ненадежными партнерами".

Также после падения режима Асада в Европе звучали мысли, что так же неожиданно однажды может "посыпаться" власть Владимира Путина.