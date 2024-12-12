Міністр оборони Німеччини закликає приділяти більше уваги Сирії, де позбулися Асада

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що його країна має ближчим часом приділяти Сирії набагато більшу увагу, ніж це було раніше, задля більших шансів на стабільність у регіоні.

Як повідомляє Tagesspiegel, пише "Європейська правда", про це він сказав у спілкуванні з німецькими ЗМІ.

Пісторіус вважає, що Німеччина після повалення режиму Башара аль-Асада має бути більш активно залучена у Сирії та не зводити свою роль до зовнішнього спостерігача.

На його думку, Берлін має надіслати сигнал усім залученим сторонам, включно з Туреччиною, що Німеччина зацікавлена у стабільності в регіоні і готова докладати зусиль для цього.

Реклама:

"Це було однією з наших помилок 12-15 років тому, коли практично ніхто у Європі не звертав особливої уваги на події у Сирії і фактично "залишив поле" для Путіна", – зазначив Пісторіус.

Він закликав встановлювати контакти з повстанцями угруповання "Хаят Тахрір ш-Шам", які повалили режим, та наголосив, що обіцянки групи мають супроводжуватися відповідними діями.

"Ми маємо дати їм шанс зробити те, що зараз важливо робити, і водночас бути готовими робити свої внески разом з іншими європейськими партнерами. Мова про те, щоб стабілізувати ситуацію у регіоні в інтересах безпеки, та не допустити нового посилення ІДІЛ", – сказав Борис Пісторіус.

Також він зазначив, що поточні події в Сирії продемонстрували ненадійність "стратегічного партнерства" з Росією для тих, хто розраховує на Кремль як свого союзника.

Генсек НАТО Марк Рютте заявляв, що Росія та Іран були співучасниками злочинів поваленого сирійського президента Башара Асада, а його падіння показало, що вони були "ненадійними партнерами".

Також після падіння режиму Асада в Європі лунали думки, що так само несподівано одного дня може "посипатися" влада Владіміра Путіна.