Глава Минобороны Германии: События в Сирии показали, как опасно полагаться на РФ

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что текущие события в Сирии показывают, что страны, которые имеют стратегическое партнерство с Россией, могут полагаться на нее лишь до тех пор, пока они полезны главе Кремля Владимиру Путину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом немецкий министр сказал во время визита в Иорданию, его слова приводит Reuters.

Писториус летит в Багдад, где планирует обсудить пути стабилизации региона после падения режима президента Сирии Башара Асада.

По словам главы немецкого оборонного ведомства, Путин "надежен лишь до тех пор, пока это служит его интересам".

Реклама:

Писториус не уточнил, как события в Сирии повлияют на участие Германии в делах региона, но заявил, что ее военные миссии на Ближнем Востоке, которые насчитывают около 600 военнослужащих, скорее будут расширены, чем сокращены.

"Сирия не должна снова стать марионеткой внешних сил, таких как Россия, Иран или (ливанская вооруженная группировка) "Хезболла". Это не будет коротким или легким путем, но мы должны поддержать Сирию на ее пути к мирному будущему для ее народа и к большей стабильности в регионе", – отметил он.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что Россия и Иран были соучастниками преступлений свергнутого сирийского президента Башара Асада, а его падение показало, что они были "ненадежными партнерами".

Также после падения режима Асада в Европе звучали мнения, что так же неожиданно однажды может "посыпаться" власть Владимира Путина.