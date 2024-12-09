Генсек НАТО: Россия и Иран бросили Асада, когда он стал им не нужен

Генсек НАТО Марк Рютте в понедельник заявил, что Россия и Иран были соучастниками преступлений свергнутого сирийского президента Башара Асада, а его падение показало, что они были "ненадежными партнерами".

Заявление Рютте приводит агентство AFP, пишет "Европейская правда".

Рютте отметил, что Россия и Иран были главными сторонниками режима Асада, и они разделяют ответственность за преступления, совершенные против сирийского народа.

"Они также оказались ненадежными партнерами, покинув Асада, когда он перестал быть им полезным", – отметил генсек Альянса.

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Рютте отметил, что конец правления Асада "является моментом радости, но также и неопределенности для народа Сирии и всего региона".

"Мы надеемся на мирную передачу власти и инклюзивный политический процесс под руководством самих сирийцев", – сказал Рютте.

"Мы будем внимательно следить за тем, как лидеры повстанцев будут вести себя во время этого перехода. Они должны поддерживать верховенство права, защищать гражданское население и уважать религиозные меньшинства", – добавил он.

Ряд европейских лидеров ранее отреагировали на новости о падении сирийского режима заявлениями о том, что ставка Асада на Россию не оправдалась.

Также звучали мнения, что так же неожиданно однажды может "посыпаться" власть Владимира Путина.