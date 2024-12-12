Комиссар ЕС по энергетике назвал своей целью оборвать все связи с Россией

Комиссар по энергетике и жилищным вопросам Дан Йоргенсен считает своим "главным приоритетом" разработку плана, который окончательно разорвет все энергетические связи Европейского Союза с Россией.

Об этом он сказал в интервью Politico, передает "Европейская правда".

Как отметила газета, в своем первом интервью после вступления в должность Йоргенсен предупредил, что ЕС пробуксовывает в своей многолетней кампании по отказу от российского топлива и нуждается в плане, чтобы вернуть ситуацию на правильный путь.

Он указал на рост закупок ЕС российского сжиженного природного газа (СПГ), что вызывает особое беспокойство и является разворотом траектории, по которой блок двигался к снижению. Кроме того, пять стран ЕС все еще полагаются на Россию в вопросах ядерного топлива.

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"То, что мы смогли уменьшить нашу зависимость до такого уровня, который мы имеем, на самом деле является значительным достижением", – акцентировал он.

Но он отметил, что "для всех очевидно, что должно произойти что-то новое, потому что сейчас все начинает идти в неправильном направлении".

Йоргенсен заявил, что развернет "реальную дорожную карту, которая будет включать эффективные инструменты и средства для решения оставшейся части проблемы".

Он также отметил, что его план будет сосредоточен "в первую очередь на газе, а также на нефти и ядерной энергетике", и будет реализован в течение первых 100 дней после его вступления в должность.

Как отметила газета, любой план по отказу от российских энергоносителей к 2027 году, скорее всего, вызовет сильное сопротивление со стороны стран, которые все еще сильно зависят от импорта из Москвы. В частности, Венгрия и Словакия – во главе с Виктором Орбаном и Робертом Фицо – исторически выступали против новых ограничений на энергоносители.

Йоргенсен указал на свой опыт работы в должности министра климата Дании в 2022 году, когда он принял участие в восьми экстренных саммитах министров энергетики ЕС, когда блок столкнулся с масштабным кризисом цен на газ.

Журналисты отметили, что предложение Йоргенсена, скорее всего, появится через несколько недель после окончания долгосрочного соглашения о транзите газа, которое позволяет преимущественно странам Центральной Европы продолжать импортировать российский трубопроводный газ через Украину.

Пока несколько стран обсуждают потенциальные обходные пути для поддержания поставок газа, Йоргенсен заявил, что ожидает окончания срока действия соглашения.

"Мы готовимся к тому, что это закончится, и... это еще одна причина, по которой для нас важно иметь эту дорожную карту как можно быстрее", – сказал он.

Отношения ЕС с возглавляемыми Дональдом Трампом США также будут играть роль в энергетической работе Йоргенсена ввиду того, что Европа опиралась на США в вопросах СПГ, когда отдалялась от России.

Йоргенсен заявил, что импорт СПГ "безусловно станет одним из первых вопросов, которые нам придется обсудить" с новой администрацией США.

Напомним, Министерство финансов США внесло Газпромбанк – последний крупный российский банк, который до сих пор не находился под ограничениями, – в черный список 21 ноября.

Это может усложнить для европейских государств покупку газа из России, за который они рассчитываются через Газпромбанк.

Отметим, что Венгрия за последние годы заключала несколько договоренностей с "Газпромом " о дополнительных поставках газа и после такого решения правительство страны подало в компетентные органы США запрос на исключение из санкций против Газпромбанка, чтобы позволить и в дальнейшем платить через него за поставки российского газа.