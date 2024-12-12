Комісар ЄС з енергетики назвав своєю метою обірвати усі зв'язки з Росією

Комісар з енергетики і житлових питань Дан Йоргенсен вважає своїм "головним пріоритетом" розробку плану, який остаточно розірве всі енергетичні зв'язки Європейського Союзу з Росією.

Про це він сказав у інтерв’ю Politico, передає "Європейська правда".

Як зазначила газета, у своєму першому інтерв'ю після вступу на посаду нового комісара енергетичного відомства ЄС Йоргенсен попередив, що ЄС пробуксовує у своїй багаторічній кампанії з відмови від російського палива і потребує плану, щоб повернути ситуацію на правильний шлях.

Він вказав на зростання закупівель ЄС російського скрапленого природного газу (СПГ), що викликає особливе занепокоєння і є розворотом траєкторії, за якою блок рухався до зниження. Крім того, п'ять країн ЄС все ще покладаються на Росію в питаннях ядерного палива.

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"Те, що ми змогли зменшити нашу залежність до такого рівня, який ми маємо, насправді є значним досягненням", – акцентував він.

Але він зауважив, що "для всіх очевидно, що має відбутися щось нове, тому що зараз все починає йти в неправильному напрямку".

Йоргенсен заявив, що розгорне "реальну дорожню карту, яка включатиме ефективні інструменти і засоби для вирішення частини проблеми, що залишилася".

Він також зазначив, що його план буде зосереджений "в першу чергу на газі, а також на нафті і ядерній енергетиці", і буде реалізований протягом перших 100 днів після його вступу на посаду.

Як зазначила газета, будь-який план щодо відмови від російських енергоносіїв до 2027 року, швидше за все, викличе сильний опір з боку країн, які все ще сильно залежать від імпорту з Москви. Зокрема, Угорщина та Словаччина – на чолі з Віктором Орбаном та Робертом Фіцо – історично виступали проти нових обмежень на енергоносії.

Йоргенсен вказав на свій досвід роботи на посаді міністра клімату Данії у 2022 році, коли він взяв участь у восьми екстрених самітах міністрів енергетики ЄС, коли блок зіткнувся з масштабною кризою цін на газ.

Ці переговори, за його словами, дали йому "певний досвід співпраці з колегами, беручи до уваги, що існують різні обставини".

Журналісти зауважили, що пропозиція Йоргенсена, швидше за все, з'явиться за кілька тижнів після закінчення довгострокової угоди про транзит газу, яка дозволяє переважно країнам Центральної Європи продовжувати імпортувати російський трубопровідний газ через Україну.

Поки кілька країн обговорюють потенційні обхідні шляхи для підтримки постачання газу, Йоргенсен заявив, що очікує на закінчення терміну дії угоди.

"Ми готуємося до того, що це закінчиться, і... це ще одна причина, через яку для нас важливо мати цю дорожню карту якнайшвидше", – сказав він.

Відносини ЄС із очолюваними Дональдом Трампом США також відіграватимуть роль в енергетичній роботі Йоргенсена з огляду на те, що Європа спиралася на США у питаннях СПГ, коли віддалялася від Росії.

Йоргенсен заявив, що імпорт СПГ "безумовно стане одним із перших питань, які нам доведеться обговорити" з новою адміністрацією США.

"Нам треба пам'ятати, що ми не змогли б домогтися зниження залежності від Росії без енергії з США. Вони справді були нашими друзями, і я сподіваюся, звичайно, що ми продовжимо бути друзями", – підсумував він.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США внесло Газпромбанк – останній великий російський банк, який досі не перебував під обмеженнями, – в чорний список 21 листопада.

Це може ускладнити для європейських держав купівлю газу з Росії, за який вони розраховуються через Газпромбанк.

Зазначимо, що Угорщина за останні роки укладала кілька домовленостей з "Газпромом" про додаткове постачання газу й після такого рішення уряд країни подав до компетентних органів США запит на виключення із санкцій проти Газпромбанку, щоб дозволити й надалі платити через нього за постачання російського газу.