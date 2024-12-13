Макрон похвалил роль Польши в поддержке Украины после встречи с Туском
Французский президент Эмманюэль Макрон после встречи с польским премьер-министром Дональдом Туском похвалил роль Польши с начала российского полномасштабного вторжения в Украину.
Об этом он написал у себя в X (Twitter), передает "Европейская правда".
Как известно, в четверг, 12 декабря, Макрон посетил Варшаву, где встретился с Туском.
Он высоко оценил роль Польши с самого начала агрессии России против Украины и подчеркнул важность сотрудничества для достижения мира и безопасности в регионе.
"Я отдаю должное роли Польши с самого начала войны России против Украины. Поскольку не будет мира в Украине без украинцев, а безопасности в Европе без европейцев, давайте продолжать работать вместе, чтобы достичь этого", – заявил Макрон.
Отметим, перед визитом Макрона в Польшу в СМИ предполагали, что причиной визита является обсуждение крайне важных вопросов, поскольку Макрон поехал в Варшаву в разгар политического кризиса в родной стране и поиска лучшей кандидатуры на нового премьер-министра.
Неофициально сообщается, что Макрон сократил первоначальную программу визита, чтобы быстрее вернуться в Париж.
СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Макрон начинает обсуждать с Польшей идею о развертывании европейской миротворческой миссии в Украине как составляющую гипотетической будущей договоренности о завершении текущей фазы войны – как предохранитель от новой агрессии России.
А Туск после встречи с французским лидером заявил, что они "на одной стороне" во всех вопросах.