ЗМІ: Макрон скоротив візит до Варшави

Французький президент Емманюель Макрон скоротив візит до польської столиці Варшави, куди він прибув раніше у четвер.

Про це стало відомо телеканалу BFMTV, повідомляє "Європейська правда".

За даними джерел телеканалу з оточення Макрона, були скасовані відвідини музею Варшавського повстання.

Таким чином французький президент рано увечері вже перебуватиме у Парижі.

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Як відомо, у Франції тривають пошуки нового прем'єр-міністра після того, як уряд меншості Мішеля Барньє відправили у відставку вперше з 1962 року – той протримався рекордно короткий строк у 91 день.

ЗМІ раніше говорили, що в Макрона є кілька потенційних кандидатів на посаду премʼєр-міністра, зокрема чинний міністр оборони Себастьєн Лекорню, лідер "Демократичного руху" MoDem Франсуа Байру та лівий політик і експрем’єр Бернар Казньов.

Макрон раніше обіцяв провести переговори з різними політичними силами та "в найближчі дні" призначити нового премʼєр-міністра Франції.

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