Макрон прибув до Варшави

У четвер, 12 грудня, президент Франції Еманнюель Макрон приземлився у Польщі.

Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, передає "Європейська правда".

Як повідомив Сікорський, у четвер, 12 грудня, Макрон прибув до столиці Польщі.

"Ласкаво просимо до Польщі, пане президенте", – привітав Макрона польський дипломат.

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Witam w Polsce Panie Prezydencie, bienvenue en Pologne @EmmanuelMacron! pic.twitter.com/G1dInesg8X – Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) December 12, 2024

Зазначимо, польська газета Rzeczpospolita раніше повідомила, що Макрон нібито має задум щодо потенційної європейської миротворчої місії в Україні, яка могла б стати одним із запобіжників від нового нападу Росії.

За інформацією газети, обговорення такої потенційної місії буде ключовою темою розмов Макрона під час його візиту до Варшави 12 грудня.

Ймовірно, Макрон говорив про це з обраним президентом США Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським минулої суботи в Парижі.

Журналісти припускають, що саме це обговорювалося і на його зустрічі тет-а-тет з прем’єром Британії Кіром Стармером в середині листопада, а потім – на зустрічі з представниками країн Північної Європи, Балтії і Польщі 27 листопада.

Перед цим про запланований візит Макрона повідомили й інші польські ЗМІ, зазначивши, що він повʼязаний із переговорами з Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом минулими вихідними.





