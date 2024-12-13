Макрон похвалив роль Польщі у підтримці України після зустрічі з Туском

Французький президент Емманюель Макрон після зустрічі із польським прем’єр-міністром Дональдом Туском похвалив роль Польщі від початку російського повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це він написав у себе в X (Twitter), передає "Європейська правда".

Як відомо, у четвер, 12 грудня, Макрон відвідав Варшаву, де зустрівся із Туском.

Він високо оцінив роль Польщі від самого початку агресії Росії проти України та підкреслив важливість співпраці для досягнення миру та безпеки в регіоні.

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"Я віддаю належне ролі Польщі від самого початку війни Росії проти України. Оскільки не буде миру в Україні без українців, а безпеки в Європі без європейців, давайте продовжувати працювати разом, щоб досягти цього," – заявив Макрон.

Зазначимо, перед візитом Макрона до Польщі у ЗМІ припускали, що причиною візиту є обговорення вкрай важливих питань, оскільки Макрон поїхав до Варшави у розпал політичної кризи у рідній країні та пошуку кращої кандидатури на нового прем’єр-міністра.

Неофіційно повідомляють, що Макрон скоротив початкову програму візиту, щоб швидше повернутися до Парижа.

ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що Макрон починає обговорювати з Польщею ідею про розгортання європейської миротворчої місії в Україні як складову гіпотетичної майбутньої домовленості про завершення поточної фази війни – як запобіжник від нової агресії Росії.

А Туск після зустрічі із французьким лідером заявив, що вони "на одному боці" в усіх питаннях.