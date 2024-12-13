Украина еще не готова к переговорам с Россией из-за отсутствия поддержки со стороны Запада – Ермак

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что пока Украина не готова начинать какие-то переговоры с Россией, поскольку не чувствует достаточной поддержки со стороны Запада, чтобы вести их с сильной позиции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью "Суспільному".

Руководитель ОП отметил, что Украина должна идти на потенциальные будущие переговоры в уверенной, сильной позиции, когда сможет вести их "на равных". "Все, что до сих пор звучало из Кремля – это ультиматумы",– напомнил он.

Ермак отметил, что для Зеленского "неприемлем язык ультиматумов" и при нем "не будет никаких новых "Минсков" и "нормандских форматов".

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На вопрос, достаточно ли Украина уже сильна для таких переговоров, он ответил: "Сегодня еще нет".

"Нам не хватает оружия. Нам не хватает статуса, о котором мы говорим – что нам очень нужно приглашение в НАТО. И понимания четких гарантий, которые обезопасили бы нас, чтобы мы были уверены, что это никогда не повторится и Путин не вернется через 2-3 года. Именно поэтому мы сегодня говорим с партнерами, почему так важно усилить Украину", – сказал Андрей Ермак.

Он также рассказал, что никакого конкретного "мирного плана Трампа" пока не существует и в команде избранного президента готовы прислушиваться к объяснениям украинской стороны о том, как Киев видит ситуацию и потенциальные форматы завершения войны.

Напомним, президент Владимир Зеленский сказал, что не воспринимает буквально предвыборное обещание Дональда Трампа завершить войну в Украине "за 24 часа".

По данным СМИ, на встрече с Трампом в Париже Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон попытались убедительно объяснить избранному президенту США свое видение того, что нужно для устойчивого мира в Украине, но конкретных деталей не обсуждали.