Україна ще не готова до переговорів з Росією через брак підтримки з боку Заходу – Єрмак

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що поки Україна не готова починати якісь перемовини з Росією, оскільки не відчуває достатньої підтримки з боку Заходу, аби вести їх із сильної позиції.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю "Суспільному".

Керівник ОП зазначив, що Україна має йти на потенційні майбутні переговори у впевненій, сильній позиції, коли зможе вести їх "на рівних". "Все, що до цього часу лунало з Кремля – це ультиматуми",– нагадав він.

Єрмак зазначив, що для Зеленського "неприйнятна мова ультиматумів" і за нього "не буде ніяких нових "Мінськів" і "нормандських форматів".

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На запитання, чи Україна вже достатньо сильна для таких переговорів, він відповів: "Сьогодні ще ні".

"Нам не вистачає зброї. Нам не вистачає статусу, про який ми говоримо – що нам дуже потрібно запрошення до НАТО. І розуміння чітких гарантій, які убезпечили би нас, щоб ми були впевнені, що це ніколи не повториться і Путін не повернеться за 2-3 роки. Саме тому ми сьогодні говоримо з партнерами, чому так важливо посилити Україну", – сказав Андрій Єрмак.

Він також розповів, що ніякого конкретного "мирного плану Трампа" поки не існує і у команді обраного президента готові дослухатися до пояснень української сторони про те, як Київ бачить ситуацію та потенційні формати завершення війни.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський сказав, що не сприймає буквально передвиборчу обіцянку Дональда Трампа завершити війну в Україні "за 24 години".

За даними ЗМІ, на зустрічі з Трампом у Парижі Зеленський та президент Франції Емманюель Макрон спробували переконливо пояснити обраному президенту США своє бачення того, що потрібно для сталого миру в Україні, але конкретних деталей не обговорювали.