Ермак: мирного плана Трампа пока не существует

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что конкретного "мирного плана Трампа" пока не существует и в команде избранного президента США есть только идеи по этому поводу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью "Суспільному".

Ермака спросили, что украинской стороне известно о планах Трампа для реализации его многократных обещаний "быстро прекратить войну".

"Никакого плана пока не существует и точно мы его не видели, этого плана. Мы знаем, что существует несколько мнений, несколько позиций. Они обсуждаются", – ответил руководитель ОП.

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Он продолжил, что по итогам последней поездки в США видит возможность донести до команды Трампа видение Киева, потому что к Украине готовы прислушиваться.

"Люди, с которыми я встречался, слушали, им было интересно, они задавали вопросы, очень глубокие вопросы. Они хотели получить больше информации. И думаю главное для нас сейчас – это действительно дать эту информацию, дать нашу позицию, объяснить, почему мы считаем так и так, привести исторические примеры", – отметил Ермак.

В частности, отметил он, важно объяснить, почему "просто прекращение огня" не будет для Украины приемлемым результатом, зато самое важное – как и на каких условиях это может произойти.

Напомним, президент Владимир Зеленский сказал, что не воспринимает буквально предвыборное обещание Дональда Трампа завершить войну в Украине "за 24 часа".

По данным СМИ, на встрече с Трампом в Париже Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон попытались убедительно объяснить избранному президенту США свое видение того, что нужно для устойчивого мира в Украине, но конкретных деталей не обсуждали.