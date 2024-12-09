В Литве расследуют возможный шпионаж на РФ агента, инфильтрированного в партию

В Литве завершили досудебное расследование возможного шпионажа на Россию со стороны лица в рядах консервативной партии "Союз Отечества – Литовские христианские демократы".

Как сообщает LRT, пишет "Европейская правда", об этом заявили на брифинге представители генпрокуратуры и Департамента госбезопасности.

Правоохранители установили, что лицо из рядов партии "Союз Отечества – Литовские христианские демократы" (к которой принадлежит, в частности, премьер завершающего работу правительства Ингрида Шимоните) собирало и передавало информацию российским спецслужбам, рассказал главный прокурор отдела по расследованию организованной преступности и коррупции Артурас Урбелис. Подозреваемый также входил в ассоциацию активистов в экзиле и политзаключенных.

Подозреваемый – мужчина пенсионного возраста с двойным гражданством России и Литвы. Как полагают, он приехал в Литву "с заданием" и действовал как агент ориентировочно с 2018 года.

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При этом отмечается, что он не был сотрудником никаких литовских институтов. Конкретную роль подозреваемого в политсиле и его имя не раскрывают.

В Департаменте госбезопасности отметили, что собранная подозреваемым информация не была засекреченной, но могла быть полезна России и связана с политической жизнью.

Напомним, в ноябре обвинения в сотрудничестве с российскими спецслужбами выдвинули двум итальянцам.

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