Премьер Грузии: Составим список стран, которые несправедливо относятся к нам

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе обещает составить список стран, которые, как он считает, несправедливо относятся к Грузии.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Кобахидзе приводит "Новости-Грузия".

По его мнению, против Грузии "действуют влиятельные силы", и сопротивление им входит в число первостепенных задач.

Эти силы, как считает Кобахидзе, "хотели открыть второй фронт в Грузии, но им это не удалось, и именно поэтому они противостоят нашей стране и нашему правительству".

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"У нас также будет список стран, которые несправедливо относятся к нашей стране, хотя сегодня я не хочу конкретизировать эти страны, чтобы оставить им шанс исправить свое поведение", – отметил грузинский премьер.

Напомним, Госдеп США 12 декабря объявил о запрете выдачи виз 20 лицам, причастным к подавлению демократии в Грузии, среди них – чиновники и депутаты.

Сообщалось также, что министры иностранных дел ЕС в понедельник рассмотрят возможность индивидуальных санкций в связи с событиями в Грузии, однако это решение скорее всего не будет принято, потому что его заблокирует Венгрия.

При этом Германия обсуждает возможность введения санкций против пророссийской власти Грузии на уровне ЕС так, чтобы этому не помешало ожидаемое вето Венгрии.

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