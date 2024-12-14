Прем'єр Грузії: Складемо список країн, які несправедливо ставляться до нас

Грузинський прем’єр Іраклій Кобахідзе обіцяє скласти список країн, які, як він вважає, несправедливо ставляться до Грузії.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Кобахідзе наводить "Новости-Грузия".

На його думку, проти Грузії "діють впливові сили", і опір їм входить до числа першорядних завдань.

Ці сили, як вважає Кобахідзе, "хотіли відкрити другий фронт у Грузії, але їм це не вдалося, і саме тому вони протистоять нашій країні та нашому уряду".

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"У нас також буде список країн, які несправедливо ставляться до нашої країни, хоча сьогодні я не хочу конкретизувати ці країни, щоб залишити їм шанс виправити свою поведінку", – зазначив грузинський прем'єр.

Нагадаємо, Держдеп США 12 грудня оголосив про заборону видачі віз 20 особам, дотичним до придушення демократії у Грузії, серед них – урядовці і депутати.

Повідомляли також, що міністри закордонних справ ЄС у понеділок розглянуть можливість індивідуальних санкцій у зв'язку з подіями в Грузії, однак це рішення скоріш за все не буде ухвалене, бо його заблокує Угорщина.

При цьому Німеччина обговорює можливість запровадження санкцій проти проросійської влади Грузії на рівні ЄС так, аби цьому не завадило очікуване вето Угорщини.

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