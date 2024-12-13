ЗМІ: ФРН просуває план санкцій ЄС проти грузинської влади в обхід Угорщини

Міністерство закордонних справ Німеччини обговорює можливість запровадження санкцій проти проросійської влади Грузії на рівні ЄС так, аби цьому не завадило очікуване вето Угорщини.

Як повідомляє "Європейська правда", про це дізнався Spiegel.

Питання санкцій проти влади Грузії, як відомо, порушуватиметься на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС 16 грудня. Але проєкт вимагає одностайності та може бути заблокований угорським урядом.

Співрозмовники Spiegel у дипломатичних колах вважають, що це вето можна обійти шляхом створення "коаліції охочих".

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У такому разі йтиметься лише про індивідуальні санкції проти окремих представників влади Грузії. Як приклад наводяться візові обмеження для партійних функціонерів "Грузинської мрії".

За інформацією Spiegel, такий план представники МЗС Німеччини, Польщі та Франції обговорювали на зустрічі у форматі Веймарського трикутника на початку грудня.

Після зустрічі держави ухвалили документ, в якому засудили дії грузинського уряду.

Нагадаємо, Держдеп США 12 грудня оголосив про заборону видачі віз 20 особам, дотичним до придушення демократії у Грузії, серед них – урядовці і депутати.

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