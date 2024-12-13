ЗМІ: У ЄС розглянуть індивідуальні санкції проти Грузії, та Угорщина найвірогідніше заблокує

Міністри закордонних справ ЄС у понеділок розглянуть можливість введення індивідуальних санкцій у зв'язку з подіями в Грузії, однак це рішення скоріш за все не буде ухвалене, бо його заблокує Угорщина.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк, посилаючись на неназваного високопосадовця ЄС.

Високопосадовець ЄС розповів, що в понеділок міністри закордонних справ країн Євросоюзу на своїй зустрічі дискутуватимуть про "можливі нові заходи, які будуть вжиті" проти Грузії.

За його інформацією, на обговоренні буде пропозиція ввести індивідуальні санкції відповідно до санкційного режиму ЄС, яким карають порушників прав людини. Однак найімовірніше ця пропозиція буде заблокована Угорщиною, яка є найближчою союзницею чинної влади Грузії у ЄС.

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Також міністри обговорять можливість призупинення безвізового режиму для власників дипломатичних паспортів Грузії. Це рішення не потребує консенсусної згоди всіх країн-членів, однак воно буде радше символічним.

Як повідомлялось раніше, представники низки громадських організацій у Грузії попросили можливості особисто донести свою позицію й виступити на зустрічі глав МЗС Євросоюзу в понеділок.

Однак, за даними Джозвяка, цього не відбудеться, оскільки надто мало часу залишилось для схвалення звернення грузинів.

Нагадаємо, Держдеп США 12 грудня оголосив про заборону видачі віз 20 особам, дотичним до придушення демократії у Грузії, серед них – урядовці і депутати.

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