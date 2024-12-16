Между Берлином и Парижем запустили прямой скоростной экспресс, который едет 8 часов

С понедельника начал курсировать новосозданный прямой экспресс от Берлина до Парижа, который задумали в том числе для повышения интереса пассажиров к железной дороге и удобную альтернативу авиаперелету.

Об этом сообщает Associated Press, пишет "Европейская правда".

Экспресс от Берлина до Парижа и в обратном направлении будет курсировать ежедневно, с остановками во Франкфурте, Карлсруэ и Страсбурге. Поезд во Францию будет отправляться днем и прибывать около 20 часов, а в Германию – утром и прибывать около 18 часов.

Мэр Берлина Кай Фегнер отметил, что экспресс также является "символом немецко-французской дружбы".

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Этот поезд, запущенный в сотрудничестве Deutsche Bahn с французской SNCF, стал дополнением к уже существующему ночному экспрессу, который едет немного дольше.

В конце 2023 года запустили первый прямой поезд между Вильнюсом и Ригой.

Напомним, "Укрзалізниця" недавно запустила прямой поезд из Киева в Будапешт.