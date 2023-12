Премьеры Литвы и Латвии встретились на вокзале в честь первого прямого рейса между столицами

Премьер Латвии Эвика Силиня поприветствовала на вокзале литовскую коллегу Ингриду Шимоните, которая прибыла с визитом первым прямым поездом между Вильнюсом и Ригой.

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

Первый прямой рейс из Вильнюса в Ригу отправился в 6:30 в среду и был в пути примерно 4 часа 15 минут.

Им в латвийскую столицу прибыли премьер Литвы Ингрида Шимоните и министр транспорта, на вокзале их встретили латвийские коллеги.

"Новый железнодорожный маршрут соединяет Литву и Латвию и будет укреплять наши культурные, экономические связи и дружбу", – отметила премьер Латвии Эвика Силиня.

Welcome to Riga, @IngridaSimonyte!🚆

The new train route connects 🇱🇹 and 🇱🇻, enhancing our cultural, economic ties, and friendship. To the Lithuanian passengers, enjoy the beauty of Latvia! Don't miss the enchanting Christmas Market! 🎄 Rail link complements our air connections. pic.twitter.com/zHre4pyUTZ