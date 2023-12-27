Премьеры Литвы и Латвии встретились на вокзале в честь первого прямого рейса между столицами

Премьер Латвии Эвика Силиня поприветствовала на вокзале литовскую коллегу Ингриду Шимоните, которая прибыла с визитом первым прямым поездом между Вильнюсом и Ригой.

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

Первый прямой рейс из Вильнюса в Ригу отправился в 6:30 в среду и был в пути примерно 4 часа 15 минут.

Им в латвийскую столицу прибыли премьер Литвы Ингрида Шимоните и министр транспорта, на вокзале их встретили латвийские коллеги.

EVIJA TRIFANOVA/LETA

"Новый железнодорожный маршрут соединяет Литву и Латвию и будет укреплять наши культурные, экономические связи и дружбу", – отметила премьер Латвии Эвика Силиня.

Welcome to Riga, @IngridaSimonyte!🚆

The new train route connects 🇱🇹 and 🇱🇻, enhancing our cultural, economic ties, and friendship. To the Lithuanian passengers, enjoy the beauty of Latvia! Don't miss the enchanting Christmas Market! 🎄 Rail link complements our air connections. pic.twitter.com/zHre4pyUTZ — Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) December 27, 2023

С вокзала министры отправились на рабочий обед.

Как сообщалось, с 27 декабря поезд будет курсировать ежедневно "челноком": утром в 6:30 экспресс будет отправляться из Вильнюса, а в 15:00 – в обратном направлении из Риги, один рейс может перевезти 142 пассажиров.

Билеты во второй класс будут стоить 24 евро, первый класс – 34 евро. Для детей до 6 лет проезд будет бесплатным с возможностью занять отдельное место, а для старших, 6-16 лет – с 30% скидкой.

Предусмотрены также места для велосипедов.

Напомним, также недавно впервые за девять лет возобновили ночной купейный поезд между Берлином и Парижем.