Між Берліном і Парижем запустили прямий швидкісний експрес, що їде 8 годин

З понеділка почав курсувати новостворений прямий експрес від Берліна до Парижа, який задумали у тому числі для підвищення інтересу пасажирів до залізниці та зручну альтернативу авіаперельоту.

Про це повідомляє Associated Press, пише "Європейська правда".

Експрес від Берліна до Парижа та у зворотному напрямку буде курсувати щоденно, із зупинками у Франкфурті, Карлсруе і Страсбурзі. Поїзд до Франції рушатиме вдень і прибуватиме близько 20 години, а до Німеччини – вранці і прибуватиме близько 18 години.

Мер Берліна Кай Фегнер зазначив, що експрес також є "символом німецько-французької дружби".

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Цей поїзд, запущений у співпраці Deutsche Bahn з французькою SNCF, став доповненням до вже існуючого нічного експреса, який їде трохи довше.

Наприкінці 2023 року запустили перший прямий потяг між Вільнюсом і Ригою.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" нещодавно запустила прямий поїзд з Києва до Будапешта.