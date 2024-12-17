В Литве скандальный депутат-антисемит угрожает выходом из коалиции в споре за должность

В Литве скандальный лидер партии "Заря Немана" Ремигиюс Жемайтайтис заявил в понедельник, что поднимет вопрос о пребывании его партии в правящей коалиции, если его не назначат вице-спикером литовского Сейма.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

"Мы вскоре поднимем вопрос о том, может ли "Заря Немана" остаться в коалиции и насколько партнеры по коалиции готовы придерживаться договоренностей", – сказал Жемайтайтис журналистам после заседания совета коалиции в Сейме в понедельник.

Ранее в тот же день он заявил, что будет стремиться стать одним из вице-спикеров Сейма во время текущей осенней сессии парламента. Он сказал, что его юридические проблемы были решены после того, как Сейм снял с него неприкосновенность в рамках уголовного дела о разжигании ненависти к евреям.

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В ответ спикер Сейма Саулюс Сквернялис заявил, что кандидатура Жемайтайтиса не будет выдвинута без решения суда, поскольку это единственный способ "решить юридические проблемы".

"Если коалиция решит, что нужно решение суда, мы рассмотрим этот вопрос. Другой вопрос – какой смысл находиться в коалиции, если коалиция не уважает договоренности и обязательства", – сказал Жемайтайтис, добавив, что отказ выдвинуть его кандидатуру на должность вице-спикера Сейма является нарушением коалиционного соглашения.

"Заря Немана" получила две должности вице-спикера Сейма, одну из которых уже заняла Агне Ширинскене.

Жемайтайтис был лишен юридической неприкосновенности 3 декабря, когда Вильнюсский областной суд рассматривал дело о его высказываниях о евреях.

Ранее в этом году Конституционный суд постановил, что Жемайтайтис нарушил присягу депутата и грубо нарушил Конституцию, сделав антисемитские заявления. Однако он избежал импичмента, подав в отставку с должности депутата Сейма. В октябре он был переизбран в парламент.

В ноябре прокуратура начала досудебное расследование возможного разжигания ненависти после того, как Жемайтайтис призвал людей собраться и зажечь свечи возле дома Витаутаса Ландсбергиса, почетного председателя консервативной партии "Союз Отечества – Литовские христианские демократы", а также в связи с обвинениями в клевете на бывшего премьер-министра Ингриду Шимоните.

Левоцентристская коалиция Литовской социал-демократической партии, Демократического союза "За Литву" и партии "Заря Немана" имеет 86 мест в 141-местном парламенте.

Как сообщалось, в литовском Сейме 12 декабря приняло присягу и начало работу новое правительство во главе с Гинтаутасом Палуцкасом.

Формирование новой коалиции в Литве сопровождалось критикой из-за согласия социал-демократов сотрудничать с партией "Заря Немана", лидера которой Ремигиюса Жемайтайтиса обвиняют в антисемитизме.