В Литве официально начало работу новое правительство

В литовском Сейме в четверг, 12 декабря, новое правительство во главе с Гинтаутасом Палуцкасом приняло присягу и начало работу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Формирование нового Кабинета министров было непростым, и не обошлось без хаоса, когда президент Гитанас Науседа утвердил состав правительства в неполном составе.

В среду Науседа утвердил двух последних министров в новом правительстве – Повилас Подерскис, бывший директор администрации города Вильнюса, назначен министром окружающей среды, а юрист Римантас Моцкас возглавил министерство юстиции.

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Ранее представленные кандидатуры не снискали благосклонности литовского президента.

Остальные 12 министров президент назначил на прошлой неделе.

Министерство иностранных дел в правительстве Палуцкаса возглавит Кястутис Будрис, который до этого времени был главным советником президента по вопросам национальной безопасности. Министром обороны в новом правительстве будет Довиле Шакалиене.

Сам Палуцкас заявил в четверг, что не видит никакого хаоса и что формирование правительства прошло гладко.

Перед тем Сейм Литвы утвердил программу нового правительства, что стало последним шагом перед его присягой и началом работы.

Напомним, формирование новой коалиции в Литве сопровождалось критикой из-за согласия социал-демократов сотрудничать с партией "Заря Немана", лидера которой Ремигиюса Жемайтайтиса обвиняют в антисемитизме.