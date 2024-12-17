У Литві скандальний депутат-антисеміт погрожує виходом з коаліції в суперечці за посаду

У Литві скандальний лідер партії "Зоря Німану" Ремігіюс Жемайтайтіс заявив у понеділок, що поставить питання про перебування його партії у владній коаліції, якщо його не призначать віцеспікером литовського Сейму.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

"Ми незабаром піднімемо питання про те, чи може "Зоря Німану" залишитися в коаліції і наскільки партнери по коаліції готові дотримуватися домовленостей", – сказав Жемайтайтіс журналістам після засідання ради коаліції в Сеймі в понеділок.

Раніше в той же день він заявив, що прагнутиме стати одним із віцеспікерів Сейму під час поточної осінньої сесії парламенту. Він сказав, що його юридичні проблеми були вирішені після того, як Сейм зняв з нього недоторканність в рамках кримінальної справи про розпалювання ненависті до євреїв.

Реклама:

У відповідь спікер Сейму Саулюс Скверняліс заявив, що кандидатура Жемайтайтіса не буде висунута без рішення суду, оскільки це єдиний спосіб "вирішити юридичні проблеми".

"Якщо коаліція вирішить, що потрібне рішення суду, ми розглянемо це питання. Інше питання – який сенс перебувати в коаліції, якщо коаліція не поважає домовленості і зобов'язання", – сказав Жемайтайтіс, додавши, що відмова висунути його кандидатуру на посаду віцеспікера Сейму є порушенням коаліційної угоди.

"Зоря Німану" отримала дві посади віцеспікера Сейму, одну з яких вже зайняла Агне Ширінскене.

Жемайтайтіс був позбавлений юридичної недоторканності 3 грудня, коли Вільнюський обласний суд розглядав справу про його висловлювання про євреїв.

Раніше цього року Конституційний суд постановив, що Жемайтайтіс порушив присягу депутата і грубо порушив Конституцію, зробивши антисемітські заяви. Однак він уникнув імпічменту, подавши у відставку з посади депутата Сейму. У жовтні він був переобраний до парламенту.

У листопаді прокуратура розпочала досудове розслідування можливого розпалювання ненависті після того, як Жемайтайтіс закликав людей зібратися і запалити свічки біля будинку Вітаутаса Ландсбергіса, почесного голови консервативної партії "Союз Вітчизни – Литовські християнські демократи", а також у зв'язку зі звинуваченнями в наклепі на колишнього прем'єр-міністра Інгріду Шимоніте.

Лівоцентристська коаліція Литовської соціал-демократичної партії, Демократичного союзу "За Литву" та партії "Зоря Німану" має 86 місць у 141-місному парламенті.

Як повідомлялось, у литовському Сеймі 12 грудня склав присягу й почав роботу новий уряд на чолі з Гінтаутасом Палуцкасом.

Формування нової коаліції у Литві супроводжувалося критикою через згоду соціал-демократів співпрацювати з партією "Зоря Німану", лідера якої Ремігіюса Жемайтайтіса звинувачують в антисемітизмі.